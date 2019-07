Helga Lanfermanns Lunge dürfte ganz schön in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Die Spielerin des TC GW Reckenfeld startete am vergangenen Samstag in der Damen 40-Konkurrenz der Bezirksmeisterschaften. Auf dem Gelände des Halterner TC traf sie im Achtelfinale auf Sibille Brambrink vom gastgebenden Verein.

Und beide Damen lieferten sich ein Duell, das scheinbar kein Ende nehmen wollte. Nach geschlagenen drei Stunden und 15 Minuten setzte sich Brambrink mit 5:7, 6:2 und 10:6 durch. Ein regelrechtes Mammut-Match. Immerhin: Letztendlich entschied Lanfermann die Nebenrunde des Damen 40-Wettbewerbs für sich. Der Titel der Hauptrunde ging an Susanne Borkmann vom TC GW Telgte.

Hier die weiteren Sieger.

► Herren: Jackson Verney (TC Union Münster)

► Herren 40: Rüdiger Kexel (SG GW Telgte)

► Herren 60: Thomas Kittner

Alle Paarungen und Resultate der einzelnen Runden der 47. Tennis-Bezirksmeisterschaften finden Sie auch im Internet unter www.mybigpoint.de.