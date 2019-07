Seit Sonntag hat der SC Reckenfeld einen neuen Cheftrainer. Aber einen mit dem alten Namen: Pascal Zilske hat in den nächsten zwei Wochen den Hut auf, sein Bruder und eigentlicher Seitenlinien-Chef Thorben macht es sich in den Bergen gemütlich. Da muss der Co-Trainer halt jetzt für Zucht und Ordnung sorgen. Aber auch endlich für Erfolgserlebnisse.

„Wir wollen den ersten Sieg einfahren! Und auch als Gruppenerster weiterkommen“, gibt Pascal Zilske eine unmissverständliche Marschroute vor. Die Gruppengegner SC Sprakel und Gimbtes Zweitvertretung sollten sich also warmanziehen.

Doch es muss auch tatsächlich dringend mal etwas zu jubeln geben. Bislang lief die Vorbereitung des SCR, zumindest rein ergebnistechnisch, recht schleppend. Der VfL Ladbergen vermöbelte Reckenfeld mit 5:1, am vergangenen Samstag unterlag die Zilske-Bande der SG Telgte II mit 1:2.

Klingt aber alles schlechter als es ist. „Gegen Telgte war es ein Spiel auf Augenhöhe“, stellt der 34-jährige Kurzzeit-Boss klar. Auch ansonsten attestiert er seiner Elf einen guten Charakter. „Es macht Spaß, die Jungs zeigen alle einen guten Einsatz, jeder kämpft für jeden“, lobt Zilske. „Wir sind begeistert!“ Und Testspiel-Ergebnisse sind ja sowieso nur Schall und Rauch.

Köster und Hülsmann gehen voran

Wichtiger sind da die Erkenntnisse. Beispielsweise die der Routiniers, die vorangehen. Zilske spielt auf Dennis Hülsmann an. „Beim ihm spürt man richtig, dass er wieder Lust hat.“ Aber auch René Köster habe sich bislang schon super hervor getan. An dem Innenverteidiger schätzt Zilske vor allem dessen Führungsstärke. „Er macht auch mal den Mund auf“, so der Aushilfs-Coach.

Spielerisch hat er indes auch einen klaren Plan für den Aufgalopp ins städtische Kräftemessen. „Mit Tempo den Ball erobern, anschließend aber mit Sicherheit das Spiel eröffnen“, beschreibt Zilske.

Für diesen Plan fehlen ihm allerdings auch ein paar namhafte Akteure wie zum Beispiel Meik Kaufmann oder Waldemar Heißler.