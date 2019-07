Bezirksligist SC Greven 09 hat nach dem zweiten Gruppenspiel des Fuchs-Cups in Herbern keine Chance mehr aufs Weiterkommen. Wie schon am Sonntag gegen den TuS Hiltrup (0:5) steckten die Grevener ordentlich Prügel ein. Der SG Bockum-Hövel unterlagen sie am Dienstag 1:4 (1:2).

„Im Pressingbereich wollten wir hoch anlaufen“, erklärte Co-Trainer Ulrich Peppenhorst den Matchplan. Den setzten seine Mannen allerdings nur so semigut in die Tat um. Die Abstände passten nicht, der Zugriff fehlte. Die Folge: Der Kontrahent kam so zu langen Bällen und konterte die Grevener dreimal eiskalt aus. Rafael Lopez Zarata (13.) und Simon Schroth (31.) trafen vor der Pause für die SG, Peter Lakenbrink hatte zwischenzeitlich per Foulelfmeter ausgeglichen (28.). Patrick Fechtel wurde zuvor gefoult. Nach dem Seitenwechsel legten Lopez Zarata (58.) sowie Adem Burnic (80.) nach.

Da sich im zweiten Spiel des Tages Hiltrup und der VfL Senden 2:2 trennten, ist 09 raus aus dem Wettbewerb. Das Spiel am heutigen Donnerstag (25.7., 18.15 Uhr) gegen die Sendener ist für Greven bedeutungslos. „Aber besser jetzt so eine Leistung als in 14 Tagen im Pokal oder anschließend in der Liga“, ist die Welt für Peppenhorst noch längst nicht untergegangen.