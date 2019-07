Da musste man schon zweimal hinschauen. Die Grevener Stadtmeisterschaften starteten am Mittwochabend in der Gimbter Schlage. Die Temperaturen: Jenseits von Gut und Böse. Doch im Kasten der DJK BW Greven stand Robyn Zenker in Ganzkörper-Outfit. Lange Hose, langes Trikot. Hallo, bist du irre?

„Es ist schon sehr warm“, entgegnete der Keeper und lachte verschmitzt. Zum Auftakt spielte er mit seiner Truppe gegen den Gastgeber BG Gimbte 1:1, aber was ist bitteschön in ihn gefahren, dass er sich bei einer Bullenhitze so ins Tor stellt? Die Antwort: Er achtet auf seine Gesundheit.

Beim Testkick bei Borussia Münster II am vergangenen Sonntag verletzte sich Zenker leicht, eine kleine Verbrennung – schuld war der Münsteraner Kunstrasen. Damit die Verletzung nicht wieder aufgeht, entschied er sich für den Gang nach Canossa. Verband und Creme halten so besser. „Ich möchte in ein paar Wochen wieder ordentlich trainieren, da schwitze ich heute lieber ein bisschen“, erklärte Zenker.

Nicht weniger anstrengend war dieser Mittwochabend auch für die Schiedsrichter. Drei waren in der Vorrunde im Einsatz. Dr. Ewald Brockhoff, Sander van Dijk sowie Steffen Homann . Jeder leitete zwei Matches.

Schiedsrichter Steffen Homann war einer von drei Schiedsrichtern der Vorrunde der Grevener Stadtmeisterschaften. Foto: Fabian Renger

Homann pfiff unter anderem das Auftaktspiel zwischen dem SC Sprakel und dem SC Reckenfeld (2:0). „Eigentlich macht’s bei der Hitze überhaupt keinen Spaß“, berichtete er. Eine Halbzeit dauerte jeweils 30 Minuten, nach einer Viertelstunde gab‘s einen kurzen Schluck aus der Pulle – Trinkpause.

Notwendig bei diesem Wetterchen. Dennoch: Wie hält man das als Referee aus? Bestenfalls sollte man da ja auf Ballhöhe unterwegs sein und nicht im bloß im Schatten verharren. Homanns Antwort: Kaum. „Sobald du quer übers Feld einen Sprint anziehst, brauchst du eine kurze ruhigere Phase zum Abkühlen.“ Es gibt dankbarere Jobs.