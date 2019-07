Große Freude im Hause Jüttner! Nachdem Luzie Jüttner am Sonntag beim Heimturnier des RV Greven mit Buffy ihren ersten Sieg in einem S-Springen gefeiert hat, folgte am Dienstag die nächste gute Nachricht vom Deutschen olympischen Komitee für Reiterei (DOKR) in Warendorf.