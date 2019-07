Der B-Ligist, der unter anderem mit Jannik Purschke, Christopher Klimek und Kapitän Till Görges drei Spieler in den eigenen Reihen hat, die beim 1. FC Gievenbeck höherklassig gespielt haben, war im Auftaktspiel am Mittwochabend einfach cleverer als der SCR. „Wir haben nach zwei individuellen Fehlern zwei Gegentore geschluckt. Ansonsten war es ein Spiel auf Augenhöhe“, befand Reckenfelds Co-Trainer Pascal Zilske . Nach 12 Minuten hatte Lasse Ostholt die Truppe von Trainer Patrick Klute in Führung geschossen, in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs machte David Dahlhaus dann mit dem 2:0 für Sprakel alles klar (39.).

Auch in der zweiten Partie dieser Gruppe hielt sich das Team, das in der Vorsaison Fünfter der Kreisliga B1 wurde, gegen BG Gimbtes Reserve schadlos. Beim 4:0-Erfolg (2:0) schnürte Sprakels Steffen Kock einen Dreierpack (8./13./60.). Das 3:0 markierte Dahlhaus (42.).

Somit war klar: Dem SC Reckenfeld reicht ein Remis gegen Gimbte II zum Weiterkommen. Damit wollten sich die Reckenfelder aber freilich nicht begnügen, ganz im Gegenteil: Beim 7:1 (3:0)-Erfolg über den C-Ligisten trugen sich sechs verschiedene Spieler in die Torschützenliste ein. „Wir haben viele Tore über außen erzielt. Als es etwas kühler wurde, haben die Jungs das umgesetzt, was wir auch in Zukunft sehen wollen“, lobte Zilske.

Der Co-Trainer, der aktuell seinen Bruder Thorben vertritt, wollte beide Partien am Mittwochabend nicht überbewerten – vor allem im Hinblick auf die Backofen-Temperaturen in der Schlage. „Das waren keine normalen Bedingungen. Ich bin froh, dass niemandem etwas passiert ist“, sagte er.

Neben Rene Köster wusste vor allem Bastian Blume zu überzeugen. Zilske: „Er ist eine Granate!“