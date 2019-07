Eine ganz schöne Hausnummer: Luzie Jüttner und die EM in Polen

„Das ist dann quasi unser Jahresurlaub.“ In Jörg Jüttners Stimme schwingt hörbar der Stolz mit. Völlig zurecht. Stolz darf er nämlich sein. Auf seine Tochter Luzie. Die 15-Jährige, die für den RV Greven startet, und ihr Pony Orchid´s Arissia sind für die Europameisterschaft der Ponyreiter in Polen nominiert worden. Mitte August führt der Weg von Familie Jüttner dann nach Morawa, einem Vorort der Stadt Strzegom in Polen. Jahresurlaub mal anders.

In der vergangenen Woche bekamen die Jüttners Bescheid. Erst via Telefon, dann noch einmal auf digitalem Weg per Mail. Für die Bundestrainer Peter Teeuwen und Karl Brocks führte kein Weg mehr an Luzie Jüttner vorbei. Sie war schlichtweg zu erfolgreich in diesem Jahr.

„Das waren schon einige Steine auf dem Weg zur EM, die sie aus dem Weg räumen musste“, erklärt Vater Jörg das Prozedere. Dieses gleicht ein bisschen einem Etappenrennen: Einige Sichtungsturniere gilt es zu absolvieren, im Anschluss wird ausgesiebt. Luzie und Orchid´s Arissia machten des Öfteren von sich Reden und fielen nichts durchs Raster. Beim Preis der Besten in Warendorf Ende Mai schaffte das Duo einen hervorragenden Bronzerang. „Das ist ja so etwas wie eine deutsche Meisterschaft“, ordnet Jörg Jüttner das Ganze ein.

Starke Ergebnisse

Es folgten weitere Glanzauftritte, bei den Future Champions in Hagen am Teutoburger Wald im Juni beispielsweise. Ein Wettbewerb auf internationalem Niveau – mit dem Team wurde Luzie Jüttner Vierte, in der Einzelwertung Sechste. Dort war sie sogar die einzige im Stechen vertretene Deutsche. Gute Resultate, die nun zur Nominierung führten.

Schon länger gehört sie zum Bundeskader, genauer gesagt zum Nachwuchskader (NK1) der Pony-Springreiter. Doch die Teilnahme an einer Europameisterschaft war ihr bisher vergönnt. Obendrein ist es für Jüttner in der U16-Altersklasse auch die letzte Möglichkeit.

Ein großer Aufwand

Auch mit den Großpferden überzeugt Luzie Jüttner inzwischen regelmäßig. Kreismeisterin auf M-Niveau wurde sie im Mai, vor knapp eineinhalb Wochen gelang der Sieg im S-Springen beim Heim-Turnier in Greven. Aber: Diese Pony-EM ist noch eine andere Hausnummer. „Das ist schon ein großer Verwaltungsaufwand“, berichtet Jörg Jüttner.

Amtsärztliche Untersuchungen von Orchid‘s Arissia stehen sowohl in Deutschland als auch in Polen noch an, Passbilder müssen übersendet werden. Am 8. August geht‘s nach Warendorf. Dann startet die heiße Phase. Ein Trainingslager samt Leistungsdiagnostiken und Eignungsprüfungen, auch der Sportler, steht an. Es gibt Medientrainings, die Nominierten werden passend eingekleidet. Nichts wird dem Zufall überlassen. Am 11. August macht sich der Tross auf nach Polen, vom 14. bis zum 18. August gehen dort die Wettkämpfe über die Bühne.

Vorfreude besiegt die Nervösität

„Derzeit überwiegt die Vorfreude“, ist im Hause Jüttner nichts von Nervösität zu spüren. Luzie Jüttner startet sowohl mit der Mannschaft als auch solo. Die Chancen? „Ach“, sagt Vater Jörg. „Alle beginnen bei Null.“ Klar ist: An diesen Familienurlaub werden sie sich noch lange erinnern.