Greven -

Dr. Carsten Wege scheint jemand mit Nerven aus Stahl zu sein. In jedem Fall hatte er am Sonntag die wenigsten Probleme mit den hohen Temperaturen - besser gesagt: Sie beflügelte den Golfer sogar. Er war derjenige, der bei der neunten Auflage des Golfhouse Cups am Sonntag auf dem Gelände des Golfclubs Aldruper Heide am meisten überzeugte.