SCR: Erfolgreicher Umbau

Am Wittler Damm wird im Moment fleißi an der Zunkt des SC Reckenfeld gebaut. Im übertragene Sinne ist auch die B-Liga-Mannschaft des Vereins eine Baustelle. Die drückt sich aus in einem neuen Trainer, einer auf sage und schreibe elf Positionen neu besetzten Mannschaft und einer Verjüngungskur, wie sie der SCR schon lange nicht mehr gesehen hat. Glaubt man Thorben Zilske befindet sich der Umbau auf einem guten Weg. Vor dem ersten Meisterschaftsspiel an diesem Sonntag (15 Uhr, Ortsmitte), meint der 40-jährige Trainer des SCR: „Alle sind heiß. Und ich freue mich riesig auf die neue Aufgabe.“

Aus 22 Köpfen besteht der Reckenfelder Kader. Alle Positionen sind somit doppelt besetzt. Unter den elf neuen Gesichtern befinden sich A-Junioren, Spieler aus der Zweiten, Neuzugänge und reaktivierte Kicker. Eine gute Mischung, findet Zilske, der sein Team vor allem in der Defensive bestens aufgestellt sieht. In der Offensive drückt dagegen etwas der Schuh. Trumpfkarte ist aus Sicht des Trainers der Altersschnitt seines Kaders, in dem die meisten Spieler 21 und jünger sind. Das verheißt eine rosige Zukunft für den Reckenfelder Fußball, der in diesem Sommer einen Umbruch erlebt hat. Im ersten Heimspiel gegen den Aufsteiger SV Wilmsberg III führt René Köster die Mannschaft aufs Feld. Er ist einer der Routiniers, neuer Abwehrchef und Spielführer. Der Optimismus ist groß. Daran ändern auch diese Rückschläge nichts. Nach einer schweren Knie-Verletzung ist die Saison für Meik Kaufmann beendet, bevor sie richtig begonnen hat. Eine Kapselverletzung macht Christian Deitmar zu schaffen. Auch für ihn muss Thorben Zislke Ersatz suchen. Zum Saisonautakt im Tor steht Jan Sobeck. Er vertritt Tim Vallandi.