20 Minuten benötigten Gimbtes Fußballer am Donnerstagabend, um den passenden Pokal-Modus zu finden. In diesen 20 Minuten war der Gast aus Füchtorf tonangebend. Weil dem A-Liga-Aufsteiger nach Ansicht von Dragan Grujic überdies die Ideen fehlten und Gimbtes Defensive sicher stand, verpuffte dieser Schwung ohne Erfolg. Als dann Gimbtes Christoph Wesselmann auf der Außenseite enteilte, mustergültig in den Rücken der Abwehr vorlegte und Marius Müller zum 1:0 (24.) vollstreckte, wendete sich das Blatt. „Danach haben wir das Spiel übernommen“, berichtete Grujic und sah gemeinsam mit den Gimbter Zuschauern, wie sein Team die nächste Pokalrunde ansteuerte. Mit einem Doppelschlag (46. und 53.) brachte Yusuf Yuvarlak die Blau-Gelben endgültig auf Kurs. Füchtorfs Antwort in von zwei Anschlusstreffern (54. und 88.) kam zu spät, um an dem Ausgang noch etwas zu ändern. „Wir haben als Team eine gute Leistung gezeigt“, stellte Gimbtes Trainer nach Spielschluss zufrieden fest. Zwei Wochen vor dem Saisonstart sieht er sein Team auf einem guten Weg.