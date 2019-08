Dojo-Leiter Markus Boy Sensei (4. Dan) hatte sich mit neun Teilnehmern auf den Weg nach Aalen gemacht, darunter auch Karateka des SC Reckenfeld.

Für zwei von ihnen stand der Lehrgang unter besonderen Vorzeichen. Michaela und Klaus Marcinkowski traten die Prüfung zum Sandan (3. Dan) an. Beide bestanden sie souverän und nahmen am Sonntag ihre Urkunden von Bundestrainer Nagai Shihan in Empfang.

Ein weiterer Bundestrainer, nämlich Akio Nagai (9. Dan) leitete das viertägige Sommerlager. Ihm zur Seite standen die beiden japanischen Gasttrainer Manabu Murakami (8. Dan) und Yasuyuki Aragane (8. Dan).

Die Gasttrainer verfeinerten das von den Teilnehmern in ihren heimischen Dojos bereits erlernte Karate auf ihre eigene Art. Neben präzisen Techniken, anschaulichen Erklärungen und überraschenden Kombinationen, kamen auch der Humor und Entspannungssequenzen nicht zu kurz.

So wurden Kihon-Kombinationen (Basistechniken) eingeübt und detailliert erläutert, um diese dann mit Partnern zu üben. Timing und Körperspannung mussten von den Teilnehmern auf diese Weise mehrfach neu justiert werden.

Auch die Kata, die stilisierte Form des Kampfes, und das Kumite (Partner-Übungen) kamen nicht zu kurz.

Der mit Spannung erwartete Höhepunkt waren die am Samstagabend stattfindenden Dan-Prüfungen.