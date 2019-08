Das Mixel-Turnier ist gespielt, der Damen-Doppel-Cup ebenso. Jetzt sind die Herren an der Reihe. Am kommenden Sonntag setzt der TC Rot-Weiß seine Sommerturnierserie mit dem Sparkassen-Herren-Doppel Cup fort. Beginn des Turniers, dessen 13. Auflage bevor steht, ist um 10.45 Uhr auf der Anlage in der Kroner Heide. 30 Herren aus Grevener, Emsdettener und Saerbecker Vereinen haben sich angemeldet, um den Wanderpokal auszuspielen. Die Zusammenstellung der Doppel erfolgt durch Hermann Gottschling, in dessen Händen wie schon im Vorjahr die Turnierleitung liegt. Um spannende Spiele auf der Anlage zu gewährleisten, werden die Doppel in zwei Leistungsklassen antreten. Nach der Siegerehrung findet beim gemeinsamen Abendessen die Analyse der Ergebnisse statt. Veranstalter Ro-Weiß Greven hofft auf gutes Wetter und zahlreiche Zuschauer.