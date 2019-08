Die Sieger im 13. Sparkassen-Herren-Doppel-Cup auf der Anlage des TC RW Greven wurden am vergangenen Sonntag bei widrigen Witterungsbedingungen ermittelt. Turnierleiter Hermann Gottschling hatte die 15 Doppel nach den jeweiligen Leistungsklassen in drei Gruppen eingeteilt. Dort mussten sich die Paarungen schnell einstellen auf Ball und Gegner, da in einem Entscheidungssatz bis sechs die Gewinner ermittelt wurden.

Hier entwickelten sich schon spannende Spiele und mitunter packende Netzduelle. Die Teilnehmer aus den drei Grevener Tennisvereinen und aus Emsdetten vermochten alle zu überzeugen.

In der Gruppe C setzten sich Ralf Wicharz/Mirko Michel (TC RW Greven) vor Daniel Ickerott/Marcell Roth (TC RW Greven) durch. Das Finale um den Sparkassencup bestritten die erfolgreichen Doppel der Gruppen A und B. Hier konnten dann nach einem ausgeglichenen Match Julian Mönning und Philipp Sprakel (TC GW Reckenfeld/TC RW Greven) gegen Timo Schweifel und Reinhard Helmig (beide TC RW Greven) in einem langen Satz mit 9:5 das Spiel für sich entscheiden.

Den dritten Platz belegte beim Cup das Doppel Nico Helling/Elmar Wimber (TC GW Reckenfeld/TC RW Greven), die gegen Philipp Denecke/Clemens Freitag (TC Emsdetten/DJK Greven) die entscheidenden Akzente im letzten Spiel setzten und damit sehr knapp mit 6:5 als Sieger vom Platz gehen konnten.

Bei der anschließenden Siegerehrung und Preisverleihung hob Hermann Gottschling die Qualität der Spiele und die Harmonie unter den Spielern hervor, die wieder einmal Garant für dieses sportliche Highlight auf der Tennisanlage des TC RW Greven waren.