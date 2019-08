Greven -

Das war schon eine echte Mammuttour, die die Radsport des RSF Greven zu meistern hatten. Die Grevener traten am Wochenende zu ihrer 200-Kilometer-Fahrt an und kämpften an diesem Tag vor allem mit dem hartnäckigen Gegenwind. Am Ende überstanden jedoch alle Teilnehmer – dank der intensiven Vorbereitung – die Tour und kehrten gesund und glücklich nach Greven zurück.