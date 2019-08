Auch in diesem Jahr bietet der Laufverein Run4fun-Greven seinen begehrten Kurs für Einsteiger an. Laufen ist ein Sport, den man immer und überall durchführen kann. Allerdings kann man hier auch sehr viel verkehrt machen. Durch langsame und kontrollierte Steigerung des Laufpensums unter Anleitung erfahrener Läufer und ausgebildeten Instruktoren sind Erfolgserlebnisse von Anfang an garantiert.

Die Teilnehmer erhalten des Weiteren wertvolle Tipps rund ums Laufen: Ausrüstung, Herzfrequenz, Lauf ABC, Laufstil, Videoanalyse, Lauftempo und vieles mehr. Ziel des Kurses ist nach 10 Wochen eine Stunde ohne Gehpausen laufen zu können und das DLV Abzeichen der Stufe 3 zu bekommen.

Treffpunkt der Infoveranstaltung und des ersten Trainings ist am 1. September um 10 Uhr in der Walgenbachsporthalle in Greven-Reckenfeld. Die darauffolgenden Trainingseinheiten finden jeweils dienstags sowie donnerstags um 19.30 Uhr und sonntags um 10 Uhr statt. Die Kosten belaufen sich auf 40 Euro pro Person. Zum Ende des Kurses ist es möglich, das Laufabzeichen zu erhalten.

Anmeldungen für den Einsteigerkurs des Vereins bitte per Mail unter laufkurs@run4fun-greven.de oder unter www.run4fun-greven.de