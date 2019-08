Sportabzeichen: Ohne Schweiß kein Preis

Vor den Erfolg haben die Götter bekanntlich den Schweiß gesetzt. Ein bisschen Fleiß kann nicht schaden, will man das Sportabzeichen erfolgreich absolvieren. Der Weg dorthin führt an diesem Mittwochabend nicht direkt auf die Tartanbahn im Stadion Emsaue. Zuerst ist Schlange stehen angesagt. Gabi Drees und Rudolf Zimmermann führen Buch. Sie notieren Namen und Geburtsdaten, tragen später die gemessenen und gestoppten Resultate ein und werten die Leistungen aus. Wer einige Monate später mit dem Abzeichen in Bronze, Silber oder Gold ausgezeichnet werden möchte, muss abhängig von seinem Alter genau definierte Vorgaben erfüllen.

Gut beraten ist, wer die Tabellen vorher studiert hat, oder die Unterstützung der acht Sportabzeichenleiter des TVE, die die Aktion in der Emsaue federführend durchführen, annimmt. Elke Reinicke , Romi-Brocks-Averbeck, Gabi Drees, Harald Voigt, Rudi Zimmermann, Jutta Berg, Christine Bewing und Willi Wällering stehen Woche für Woche mit Stoppuhren, Maßbändern bereit, um möglichst vielen das Sportabzeichen zu ermöglichen.

An diesem Mittwoch ist der Andrang vergleichsweise groß. Fast 50 Kinder und Erwachsene sind erschienen. Für die meisten von ihnen geht es zunächst auf die Kunststoffbahn. Der Schnelligkeitstest erfordert je naxh Alter 100, 50 oder 30 Meter.

Laufen, springen, werfen. Schwimmen, Rad fahren, turnen, walken, Kugel stoßen und Seilchen springen: Das Sportabzeichen besticht durch Vielfalt. Und die Möglichkeit, aus vier Teilbereichen (Ausdauer, Schnelligkeit, Kraft und Koordination) jeweils die Sportarten zu wählen, die einem am ehesten zusagen. Schließlich versteht sich der 1913 ins Leben gerufene Fitnesstest als ein Angebot für alle Altersklassen.

In der Emsaue besteht noch bis Ende September jeden Mittwoch ab 18 Uhr die Möglichkeit, den Test zu bestehen. Weitere Termine bieten der SC Reckenfeld, Run4fun Greven und die Versehrtensportgemeinschaft an. Auch der SC Falke Saerbeck nimmt das Sportabzeichen ab.

An Förderern für das Sportabzeichen mangelt nicht. Stadtsportverband, die Volksbank, die Grevener Bäder: Gemeinsam mit den vier Grevener Vereinen schaffen sie den Rahmen für der Fitnesstest, an dem ausdrücklich auch Nicht-Vereinsmitglieder teilnehmen können. Überdies ermutigen Grevener Unternehmen ihre Mitarbeiter, sich den Prüfungen zu unterziehen. Der Logistiker Fiege belohnt Teilnehmer sogar mit Sonderurlaub. Und dennoch. Ein Selbstläufer ist die Aktion längst nicht mehr. „Es gibt immer mehr, die uns unterstützen und immer weniger, die teilnehmen“, findet Elke Reinicke. Beim TVE leitet sie die Aktion. Ihre Beobachtung: Wer sich einmal den Ruck gegeben hat, kommt gerne wieder. Der erste Schritt fällt dagegen vielen schwer. Und: „Es fehlt an Nachwuchs.“ Elke Reinicke bedauert, dass das Sportabzeichen im Sportunterricht der Schulen nur noch ganz vereinzelt vorkomme.

Und so kommen mittwochs in der Emsaue viele Wiederholungstäter zusammen, darunter nicht wenige, die das Abzeichen bereits seit Jahrzehnten ablegen. Einer von ihnen ist Jan Kleimeier. Der aktive Schwimmer und Schwimmtrainer ermutigt seine Trainingsgruppen zur Teilnahme. An diesem Abend sind seinem Ruf drei seiner Nachwuchsathleten gefolgt. Für Kleinmeier ist das Sportabzeichen eine willkommene Alternative zum „Landtraining. Und mal was anderes als schwimmen.“ Gerade für Wettkampfsportler sei der Leistungstest attraktiv, findet Jan Kleimeier. „Leistung wird belohnt.“