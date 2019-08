Grevener Reiter erfolgreich

Die Grevener Reiter waren an den vergangenen Wochenenden wieder sehr erfolgreich auf den Turnieren in der Umgebung unterwegs. Livana Incannella siegte mit Amigo in einer Dressurreiterprüfung der Klasse A. In einer A-Dressur wurden die beiden Zweite und in einem E-Stilspringen belegten sie ebenfalls Platz zwei. Auch Carolin Kappelhoff war in Neuenkirchen erfolgreich am Start. Sie wurde in einer Dressurreiterprüfung der Klasse A Siebte und in einer A-Dressur Zweite.

In Nordwalde waren gleich zwei Grevener Mannschaften siegreich. In einem Mannschaftsspringen der Klasse E/A/L sicherten sich Marie Ahmann, Thea Greta Hufelschulte und Till Büning den Sieg. Der zweite Platz ging auch nach Greven. Dort ritten Eilin Leusmann, Petra Leusmann und Imke Wiesmann. In einer Mannschaftsdressurprüfung der Klasse A siegten Dana Rethmann, Nicole Finke, Stephanie Epping und Thea Greta Hufelschulte. Die Mannschaft wurde durch Petra Leusmann vorgestellt.

In Amelsbüren war Dana Rethmann mit ihrer Stute La Bonita in einer M-Dressur siegreich. Silke Ottenjann belegte in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A mit Black Pearl Platz zwei. In Altenberge wurde sie ebenfalls Zweite in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse A, dieses Mal aber mit Francis. In Datteln siegte sie in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse M mit For Deluxe. Die beiden belegten Platz drei in einer Dressurreiterprüfung der Klasse M.

Philine Feldmann startete beim Nachwuchschampionat anlässlich der Westfälischen Meisterschaften in Greven-Bocholt. In der ersten Wertung wurden Zazouela und sie Sechste. In der zweiten Wertung am Samstag Dritte, so dass sie insgesamt einen tollen vierten Platz erreichen konnten.