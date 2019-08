Ein Traum geht in Erfüllung

Nach monatelanger intensiver Vorbereitung mit Trainingslager auf Mallorca, langen Rad-und Laufeinheiten, Koppeltraining und Stunden im Freiwasser war es für die TVE-Greven-Triathletin Ines Sandbote soweit: Der lang ersehnte und doch mit Ehrfurcht erwartete Ironman in Kopenhagen. Einer von mehreren Qualifikationswettkämpfen für die Ironman-Weltmeisterschaft in Kona auf Hawaii im Oktober.

Lediglich ein Qualifikationsplatz in ihrer AK W45-49 war in dieser Altersklasse ausgelobt, was im Klartext nichts anderes hieß, als diese Altersklasse zu gewinnen.

Am Sonntagmorgen hielt beim Wettkampf das Wetter, am Schwimmstart versammelten sich die vielen Triathleten und fieberten dem Start entgegen. Um zehn nach sieben fiel dann der Startschuss im „Rolling-Start-Modus“. Ines Sandbote erwischte einen guten Start in dem 18 Grad warmen Wasser und konnte sich noch um einige Plätze verbessern. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen in einer Zeit von 1:03,58 Stunden wechselte sie als schnellste Schwimmerin in ihrer AK auf die 180 Kilometer lange Radstrecke durch das hügelige Hinterland Kopenhagens. Zwei Runden mussten die Triathleten absolvieren, bevor es wieder im Stadtzentrum auf die Laufstrecke ging. Auf dem Rad zeigte Ines Sandbote ihre derzeit gute Radform und konnte einen starken zweiten Platz in ihrer AK festigen. Lediglich eine Altersklassenathletin musste Sandbote nach einer Fahrzeit von 5:27,17 Stunden auf der Radstrecke ziehen lassen, die mit einem Vorsprung von fast zwanzig Minuten auf die Laufstrecke ging.

Was jetzt folgende, war ein packender und nervenaufreibender Lauf-Krimi. Ines Sandbote schob sich Kilometer um Kilometer dichter an die bis dahin führende Athletin heran. Würde Sandbote dieses Tempo halten, würde sie ihre Konkurrentin noch in der letzten der vier Laufrunden überholen? Und bei Kilometer 32 war es dann auch soweit. Bei mittlerweile strömenden Regen übernahm die Grevener TVE-Triathletin die Führung auf der Laufstrecke und gab sie auch bis zum Ziel nicht mehr ab. Nach einer Marathonzeit von 3:46,28 Stunden und einer persönlichen Ironman Bestzeit von 10:27,15 Stunden überquerte Ines Sandbote als Altersklassen Siegerin die Ziellinie, sicherte sich damit das begehrte Hawaii-Ticket und erfüllte sich einen lang ersehnten Lebenstraum.

Somit stehen am 12. Oktober gleich zwei Grevener Triathleten beim legendären Ironman auf Hawaii an der Startlinie. Neben Ines Sandbote startet auch ihr langjähriger Lebensgefährte Olaf Dirker bei dem Extremsportevent auf der anderen Seite der Welt.