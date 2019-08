Nach dem Pokal- ist vor dem nächsten Meisterschaftsspiel. Dabei hofft der SC Falke Saerbeck auf jeden Fall auf ein Erfolgserlebnis bei Teutonia Riesenbeck – ansonsten droht ein Fehlstart in die neue Saison.

Trainer Holger Athaus nutzte das gestrige Pokalspiel beim SC Preußen Lengerich unter anderem auch dafür, sein Team noch einmal für den Meisterschaftswettbewerb einzuspielen. In Riesenbeck hofft der Falke-Trainer nun auf die passende Umsetzung des Erlernten.

Der Gegner ist allerdings nicht zu unterschätzen. Der SV Teutonia Riesenbeck hat als Absteiger in die Kreisliga A einen miserablen Start hingelegt und in zwei Partien bisher einen Punkt geholt. Nun dürften die Hausherren alles daransetzen, gegen die Gäste aus Saerbeck zu punkten. Doch auch für die Falken hätte die Start-Bilanz noch ein wenig besser ausfallen können. Insofern steht Holger Althaus mit seinem Team auch ein wenig unter Druck und hofft auf ein Erfolgserlebnis in Riesenbeck.

Im Pokal holten sich die Saerbecker das Selbstvertrauen für die Partie. Beim SC Preußen Lengerich gelang ein verdienter 2:0-Erfolg – damit hat das Althaus-Team die nächste Runde erreicht. Die Gäste spielten beim SC durchweg überlegen und spielten sich einige Chance heraus, Tore fielen aber erst nach dem Seitenwechsel. Moritz Gilhaus traf in der 73. Minute zum 1:0 und markierte auch zehn Minuten später den Treffer zum 2:0. Holger Althaus: „Der Sieg hätte noch höher ausfallen können. Aber ich bin zufrieden. Wir wollen den Schwung jetzt mit nach Riesenbeck nehmen.“