Das wird am dritten Spieltag eine richtige Nagelprobe für die Fußballer des SC Reckenfeld. Die Mannschaft von Thorben Zilske trifft am heutigen Samstag um 15 Uhr auf Fortuna Emsdetten – und damit auf den Titelanwärter Nummer eins in der Kreisliga B.

Die Reckenfelder sind mit einem Sieg und einem Unentschieden durchaus beachtlich in die Saison gestartet, müssen sich nun aber mit der Tormaschine der Kreisliga B auseinandersetzen. Dennoch hoffen die Hausherren natürlich auf eine Überraschung, wenn es gegen den Ersten geht.