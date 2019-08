Am vergangenen Wochenende fand im bayrischen Hambach auf der Reitanlage der Pferdefreunde Lindenhof der traditionelle Bundeswettkampf der Vielseitigkeitsreiter statt. Die Grevenerin Sabine Schulze Beckendorf gehörte zum siegenden Team aus Westfalen. Mit nur 106,7 Minuspunkten verwies das Quartett von Mannschaftsführer Peter Müller die Teams aus Schleswig-Holstein und Bayern auf die Plätze.

Insgesamt beteiligten sich zehn Landesverbände an diesem Wettkampf. Für Westfalen punktete ein junges Trio. Lena Wernze (22) vom RV Geseke mit Queen of Magic, Sabine Schulze Beckendorf (18) aus Greven mit Priemus und Ann-Catrin Bierlein (18) aus Warendorf mit Sir Scotty, beide vom RV Gustav Rau Westbevern, übernahmen mit ihren Nullrunden im Gelände die Spitzenposition und gaben diese auch im Springen nicht wieder ab.

Komplettiert wurde die Mannschaft durch die 32-jährige Julia Siegmund aus Paderborn vom RV Altenautal, die zunächst das beste Dressurergebnis des Quartettes ablieferte, im Gelände allerdings einige Zeitstrafpunkte in Kauf nehmen musste und am Ende das Streichergebnis lieferte. Für Sabine Schulze Beckendorf war es der erste Start bei einer CCI2*L Prüfung. Groß war daher die Freude über die Goldmedaille und einem tollen 10. Platz in der Einzelwertung der gesamten offen ausgeschriebenen Prüfung mit 91 Teilnehmern.