Zum 33. Mal fand am vergangenen Freitag der Emslauf des SC Müssingen zusammen mit dem Volksbank-Cup-Lauf am Heimathaus in Einen statt. Über 350 Läufer und Einradfahrer hatten sich eingefunden, um bei 28 Grad Celsius eine oder sogar mehrere der insgesamt acht verschiedenen Strecken zu laufen oder zu fahren. Der Emslauf war der zweite Lauf der Warendorfer Cup-Laufserie. Mit dabei waren auch einige Athleten des Grevener Vereins Run4fun – die den Wettkampf im Glutofen gut überstanden.

Angeboten wurden, wie auch in den letzten Jahren, die 400-Meter-Bambinistrecke, Läufe über 2,4 Kilometer, 5,4 Kilometer, 10 Kilometer und 20 Kilometer, Walkingstrecken über 5,4 Kilometer und 10 Kilometer sowie das Einradrennen über 2,4 Kilometer. Der abwechslungsreiche Streckenverlauf und die teilweise schattigen Wege begeisterten die Läufer am Freitag. Allerdings machte die Hitze allen Sportlern deutlich zu schaffen. Erfrischungen für die im Ziel angekommenen Läufer wurden dankend angenommen und auch auf der Strecke verteilten die Streckenposten Wasser an durstige Läufer.

Eine beeindruckende Menschenmenge, angefeuert von den zahlreichen Zuschauern im Dorf, setzte sich um 17.45 Uhr beim Massenstart des Emslaufes in Einen in Bewegung. Die Ziellinie beim Hauptlauf übertraten die Läufer von Run4fun Greven mit folgenden Ergebnissen: Christian Möller (0:42:42 Stunden), Karsten Suwelack (0:44:16 Stunden), Michael Komischke (0:47:46 Stunden), Birgit Suwelack (0:50:31 Stunden), Paul Jamroszczyk (0:50:51 Stunden), Ludger Pölking (0:52:18 Stunden), Andreas Hartmann (0:59:48 Stunden) und Markus Kannenbäumer (1:02:12 Stunden). Alle Teilnehmer waren zufrieden mit den Ergebnissen. Infos unter www.run4fun-greven.de.