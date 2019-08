Fünf Tänze – ein Siegerpokal

Beim Bonner Sommerpokal, der am vergangenen Wochenende zum 23. Mal ausgetragen wurde, überzeugte ein Grevener Tanzpaar die Wertungsrichter ganz besonders. Pascal Ewen und Martina Kock gewannen bei diesem anspruchsvollen Mehrflächenturnier alle fünf Tänzen. Strahlend nahm das Paar des TSC-Ems Casino den Siegerpokal in Empfang nehmen.

Ein Mehrflächenturnier gilt als besondere Herausforderung. Es gibt vier Flächen nebeneinander, auf denen die Turniere der verschiedenen Klassen gleichzeitig durchgeführt werden. Leicht lässt man sich durch die vielen parallelen Tänzer ablenken. Außerdem ist durch die unterschiedlichen aber gleichzeitig startenden Klassen die Reihenfolge der Tänze verändert. Die professionelle Organisation und gute Turnierleitung half schnell über die Nervosität hinweg.

Das Feld, in dem die beiden Grevener antraten, war klein, aber durchaus stark. Konzentration und Energie waren gefragt.

Pascal Ewen und Martina Kock starteten in ihrer Klasse, der Senioren I B Latein, der dritthöchsten Klasse in Deutschland. Ihre Vorbereitung war nicht so perfekt, wie sie es sich gewünscht hätten. Trainingsausfälle durch Dienstreisen und kleinere Krankheiten hinterließen eine leichte Unsicherheit.

Dennoch gelang ihnen ein deutlicher Sieg. Besonders glücklich waren sie über die Samba, die in diesem Turnier ihr bester Tanz war.

Die Teilnahme in Bonn war ihr vierter Start in der Senioren I B. Jedes war ihnen der Einzug ins Finale gelungen. Der Sieg war ein letzter Test für die anstehende Landesmeisterschaft der Hauptgruppe II B Latein im September.