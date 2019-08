Positives gibt es in Sachen Kunstrasenplatz für die DJK BW Greven zu berichten. Nachdem das Bauvorhaben für Wochen und Monate gestoppt worden war, da das Kunstrasengeflecht nicht den hiesigen Ansprüchen entsprach (WN berichteten), hat der Hersteller nun einen neuen Kunstrasen geordert. „Dabei handelt es sich um ein Kunstrasengeflecht mit einer geriffelten Faser, so dass nicht nur der Einsatz eines Gummi-Granulats, sondern auch von Kork als Einstreumaterial möglich ist“, erklärt Stephan Bothe , Präsident der DJK. In Gesprächen mit der Stadt Greven sei Bothe versichert worden, dass der Platz bis spätestens Ende September fertig sei. Bothe: „Das ist eine gute Nachricht, denn dann beginnt die Jahreszeit, in der wir den Kunstrasen dringend benötigen, weil die Rasenplätze dann nicht mehr bespielbar sind.“