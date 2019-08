Dragan Grujic formulierte vor dem Start in die neue B-Liga-Saison durchaus ambitionierte und hievte sich und sein Team gleich ziemlich forsch auf das Favoriten-Schild. Es sieht ganz danach aus, als sollten die Fußballer von BG Gimbte Taten folgen lassen. Der Auftakt in die neue Saison ist geglückt, gegen den FC Münster 05 2 gelang am Donnerstag ein klarer 3:0-Erfolg (1:0).

Dragan Grujic wunderte sich zunächst durchaus über die starke Gegenwehr eines robusten Gegners, freute sich anschließend aber vor alle, über eine sattelfeste Gimbter Defensive. „Wir haben kaum einmal etwas zugelassen und den Ball weit weg von unserem Tor gelassen. Am Ende haben wir gegen einen erstaunlich starken Gegner zu Null gespielt. Das war schon ziemlich gut“, erklärte Grujic nach dem gelungenen Auftritt.

Auch in der Offensive wussten die Hausherren zu überzeugen. Die Grujic-Elf ließ den Ball klug laufen, erarbeitete sich einige Chancen und nutzte diese dann effektiv. Yusuf Yuvarlak hatte den Gastgeber in der ersten Hälfte in Führung geschossen. Marius Müller (62.) und Christoph Wesselmann (75.) legten nach der Pause zum 2:0 und 3:0 nach. Der Sieg geriet anschließend nicht mehr in Gefahr. Grujic: „Das war schon ein überzeugender Auftritt. Wir haben im Gegensatz zur vergangenen Saison eine große Breite im Kader. Das ist schon optimal, denn damit ergibt sich aktuell auch die richtige Konkurrenz-Situation im Training. Es kann so weitergehen.“

An diesem Wochenende sind die Gimbter Fußballer spielfrei. Auf Wunsch von Borussia Münster wurde die für den Sonntag angesetzte Partie auf den 16. Oktober verlegt. Das nächste Punktspiel wartet somit am 8. September auf BG Gimbte. Zuvor steht am kommenden Mittwoch noch das Pokalspiel gegen den SV Drensteinfurt an.