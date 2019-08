Der SC Greven 09 strebt in der laufenden Bezirksliga-Saison ambitionierte Ziele an und denkt – wie fast jedes Spitzenteam in nahezu jeder erdenklichen Sportart – von Spiel zu Spiel. Die kommenden drei Partien der Sommer-Elf sind dennoch als Paket zu betrachten und dürften von besonderer Bedeutung sein. Am morgigen Sonntag geht es mit Germania Hauenhorst gegen die Überraschungsmannschaft der Liga, danach reisen die 09-er zum ewigen Konkurrenten nach Wilmsberg, ehe eine Woche später der aktuelle Erste aus Burgsteinfurt in der Schöneflieth gastiert. Drei Spiele – neun Punkte, damit hätten die Grevener ein echtes Zeichen gesetzt.

„Wir denken aber tatsächlich erst mal an das Spiel gegen Germania Hauenhorst. Alles andere kommt später“, erklärt Coach Musi Sommer , der den Gegner im Vorfeld natürlich genau unter die Lupe genommen hat. „Den 11:0-Sieg gegen Gievenbeck lasse ich nicht in meine Bewertung mit einfließen. Aber klar, das ist schon eine starke Truppe“, weiß Sommer den Gast gut einzuschätzen.

Allerdings habe auch der Gastgeber seine Qualitäten – und Ziele. „Wir sind gut aufgestellt und müssen eh alle Heimspiele gewinnen, wenn wir unsere eigenen Erwartungen erfüllen wollen. Das Spiel gegen Hauenhorst macht da keine Ausnahme.“

Andreas Sommer selbst weilt am Wochenende im Wanderurlaub in den Bergen und befindet sich quasi schon auf dem Gipfel. Seine Akteure sollen sportlich gesehen folgen und weiter in Richtung Tabellenspitze marschieren.

Uli Peppenhorst wird Andreas Sommer an der Seitenlinie vertreten. Zudem müssen die Gastgeber an diesem Spieltag auf Stammtorhüter Luca Dömer verzichten. Ansonsten steht den Grevenerin ein breiter Kader zur Verfügung.

► Sonntag, 15 Uhr, in Greven