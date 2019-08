Sie sind 40 Jahre in Kitas tätig. Was hat sich in dieser Zeit geändert?

Marion Winter Bokelmann , Leiterin des evangelischen Christus-Kindergartens: Früher waren die Mütter meistens zu Hause, es gab keine Mittagsbetreuung, die Kinder mussten trocken sein, und Kinder unter drei Jahren wurden nicht betreut. Heute werden schon Kinder, die jünger als ein Jahr alt sind, betreut. Die Kinder sind meistens 35 bis 45 Stunden in der Woche im Kindergarten, noch lange nicht trocken und circa 50 Prozent der Kinder haben Mittagsbetreuung. Ebenso haben sich die Familienstrukturen geändert. Früher haben die Kinder von allein draußen gespielt, und wir haben sie zum Ausgleich dann drinnen beschäftigt. Heute müssen wir mit ihnen nach draußen gehen, sie rennen und spielen lassen, da sie in ihrer Freizeit viel mehr Fernsehen und mit Handys und Tablets spielen. Die Frage ist hier, in welcher Dosis die Kinder das brauchen, um groß zu werden. Außerdem driftet die Kita darauf zu, eine familienersetzende Partei zu werden.

Nach so vielen Veränderungen: Was hat sie daran gehalten, so lange in dem Beruf zu arbeiten?

Winter Bokelmann : Genau die stetigen Veränderungen waren es. Im Privaten – nach den Geburten meiner Kinder habe ich weniger Stunden gearbeitet. Aber auch im Beruflichen. Durch all diese Veränderungen habe ich eine Elternarbeit aufgebaut, an Integrationskonzepten und Mittagsbetreuung mit gearbeitet und aufgebaut. Und jetzt die Stelle als Kindergartenleiterin. Diese Veränderungen haben bewirkt, dass ich immer wieder etwas Neues zu tun hatte.

Wie sah bisher ihre Laufbahn aus?

Winter Bokelmann: Ich habe in Reckenfeld angefangen und dort 31 Jahre lang gearbeitet. 2010 wurde mir die Stelle als Leiterin des Evangelischen Christus-Kindergartens hier in Greven vorgeschlagen, und da dachte ich mir: „Wenn nicht jetzt, wann dann?“