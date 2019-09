Thorben Zilske erlebt aktuell aufregende Zeiten. Dem 0:4 am Donnerstag beim SV Mesum 3 folgte am Freitag der Besuch bei Robby Robbe , einem Indoorspielpardies am Hertha-See, das ein Höchstmaß an Entspannung versprach – zumindest für die seit gestern siebenjährige Tochter des Reckenfelder SCR-Trainers. Am morgigen Sonntag wird es dann wieder im Liga-Alltag ernst, wenn die SCR-Erste auf den SC Altenberge 4 trifft. Beim 0:4 in Mesum war Zilske unzufrieden mit der Leistung in der ersten Hälfte, lobte sein Spieler aber nach dem Seitenwechsel. „Das müssen wir jetzt in die Partie gegen Altenrheine transportieren. Wir befinden uns in einem Entwicklungsprozess. Die junge Truppe zahlt Lehrgeld, aber jetzt wollen wir auch Punkte sammeln“, sagt der neue Reckenfelder Coach vor dem Heimspiel am Sonntag.

► Sonntag, 15 Uhr, in Reckenfeld