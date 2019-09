„Elfer raus!“ ist ein illustres Gesellschaftsspiel für Jung und Alt. Selten jedoch hat sich jemand so ausgiebig dem Klassiker von Ravensburger gewidmet wie die 09-Reserve und der SC Sprakel am Sonntag. „Ich kann mich nicht erinnern, sowas schon mal erlebt zu haben“, erzählte 09-Coach Dirk Förstermann – wohlgemerkt ganz amüsiert, da seine Truppe die Partie ja letztlich souverän mit 3:1 (2:1) für sich entschied und, ganz nebenbei, weiter auf einer kaum für möglich gehaltenen Erfolgswelle surft.

Was den Mann so verblüffte: Fünf – nein, kein Druckfehler: fünf! – Elfmeter verhängte der Schiri im Laufe der 90 Minuten. Was allein schon so kurios war, dass fast niemand mehr über berechtigt oder unberechtigt diskutierte.

Fakt ist: Die Strafstoß-Lotterie hätte böse enden können für die Gastgeber – denn die ersten beiden erhielt Sprakel. Doch weil der erste vorbei ging und beim zweiten Mal Jonas Grusemann sowohl Schuss als auch Nachschuss parierte, drehte sich der Wind zugunsten der Förstermänner. Zwischendrin erzielte Jonas Rüschenschulte übrigens bereits das 1:0 (13.) – sensationellerweise nicht per Elfer, sondern mit einem direkten Freistoß.

Das 2:0 markierte Julius Wiedeyer aus elf Metern (20.), dann trafen auch die Münsteraner mal vom Punkt (25.). In der 84. Minute sorgte Wiedeyer für die Entscheidung sorgte – völlig überraschend per Elfmeter!

Bitter bei all dem Spektakel: Allrounder Louis Hinterding verletzte sich und wird wohl länger ausfallen.