Das war ein recht mageres Wochenende für die Nachwuchsfußballer des SC Greven 09 . Während die Seniorenteams erfolgreich abschnitten, gingen die überkreislichen Jugendmannschaften leer aus.

Die D-Jugend zahlte im Spiel beim FCE Rheine Lehrgeld und unterlag mit 0:2. Das Grevener Team bot durchaus gute Ansätze, muss sich aber erst noch an das Niveau der Liga herantasten. Wir sind nicht weit weg. Mit etwas mehr Glück hätten wir ein Unentschieden herausholen können. Wir versuchen es jetzt gegen den SuS Neuenkirchen“, ist Trainer Harald Peppenhorst mit der Leistung der Grevener Talente durchaus einverstanden.

Richtig schlecht lief es für die C-Junioren. Das ambitionierte Grevener Team verlor gleich mit 2:6 gegen den SV Eidinghausen-Werste. Zur Pause lagen die Grevener nur mit einem Tor zurück (2:3), doch nach dem Wiederanpfiff brachen die 09-Talente ein und kassierten noch eine heftige Klatsche. Am kommenden Wochenende geht es nun zum FCE Rheine. Dort wollen sich die Nachwuchs-Fußballer in einer besseren Verfassung präsentieren.

Die B-Junioren sind durchwachsen in die Spielzeit gestartet. Einem Sieg zum Auftakt folgte nun ein 0:3 gegen den SC Wiedenbrück. Zu Pause lagen die Gastgeber nur mit 0:1 zurück, doch in der Schlussphase der Partie agierten die Gäste cleverer und schraubten das Ergebnis in die Höhe. Am kommenden Wochenende geht es für die Grevener gegen den FC Gievenbeck.