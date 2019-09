Mit „Walter“ auf Platz 17

Mit einem sehr guten Gefühl war Vicky Venschott mit ihrem erst achtjährigen Quite Water nach Zeiskam zu den Deutschen Meisterschaften gereist. Das ganze Jahr über hatte sie mit guten Ergebnissen auf sich aufmerksam gemacht und bestätigte ihre Form nun.

Schlussendlich wurde sie Achte bei den Westfälischen Meisterschaften in Greven Bockholt und zog damit das Ticket für die Teilnahme an den Deutschen Jugendmeisterschaften in Zeiskam.

In der ersten Runde, einem Zeitspringen der Klasse S, blieben sie fehlerfrei. Quite Water war nicht der aller schnellste, dafür jedoch sehr sprunggewaltig. Mit diesem Ergebnis platzierten sich die beiden im guten Mittelfeld. Ein sehr ärgerlicher Fehler am letzten Sprung, den Vicky auf ihre Kappe nahm, war am Samstag das Ergebnis einer weiteren Springprüfung der Klasse S. Das Ergebnis aus den ersten beiden Qualifikationen war für die beiden Platz 22.

28 Paare qualifizierten sich für das Finale am Sonntag. Eine Springprüfung der Klasse S ** mit zwei Umläufen. Vickys vorrangiges Ziel, am Sonntag im Finale zu stehen, war damit erreicht. Der Parcours am Sonntag war nicht nur deutlich höher und länger, es wurden auch Technik und Kraft abgefragt. Vicky und Quite Water beenden den Parcours mit neun Strafpunkten für zwei Springfehler und einer für die Zeit. Mit diesem Ergebnis kamen sie in den zweiten Umlauf. Hier ging es über einen etwas verkürzten Parcours. Die beiden eröffneten das Springen und blieben fehlerfrei. Am Ende wurde es Rang 17.

Vicky Venschott war sehr stolz auf ihren erst achtjährigen Wallach Quite Water. Liebevoll „Walter“ genannt. Er war das jüngste Pferd im Finale. Das er nach vier anstrengenden langen Prüfungen im letzten Parcours noch einmal fehlerfrei bleibt, war schon ein große Leistung. Das zeugte von Kraft und gutem Training und machte Mut für weitere große Aufgaben.

Apropos Training: Vickys langjähriger Trainer Hans Thorben Rüder hat sie nach Zeiskam begleitet und eine Strategie zurecht gelegt – mit Erfolg. Von den acht westfälischen Junioren als Dritte und als 17 unter Deutschlands besten Junioren so eine Leistung abzuliefern, lässt für die Zukunft hoffen.