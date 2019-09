Und der steht aus personeller Sicht unter ähnlich schlechten Vorzeichen wie das Pokalspiel gegen das Kreisklasse-Team des TV Emsdetten vor zwei Wochen, das mit einer 14:15 (7:8)-Niederlage für die 09-Damen endete. Nun fehlt erneut eine ganze Reihe an Stammkräften: Sabrina Krechting, Saskia Militz , Julia Hufelschulte, Jana Werning und Kathalena Essers reißen eine riesige Lücke im Rückraum. „Da werden wir improvisieren müssen“, weiß Oana und hat bereits die A-Jugend um Unterstützung gebeten. Darüber hinaus muss mit Kirsten Austermann die Abwehrchefin des SCG-Teams passen. Dass so viele wichtige Spielerinnen ausfallen, ist dem Trainer bewusst, ist auch eine Herausforderung für die Nerven.

Die abwehrstarken Wettringerinnen legten nach der Sommerpause mit einer 27:34 (15:16)-Heimpleite gegen den VfL Sassenberg ebenfalls einen holprigen Start hin. Somit haben beide Mannschaften etwas wieder gutzumachen. Da ist Feuereifer gefragt, denn Oana weiß aus den vergangenen Jahren: „Das Team, das am meisten motiviert ist, hat immer gewonnen.“ Gewinnen, das ist auf jeden Fall das Ziel der Grevenerinnen. Denn angesichts der großen Zahl an Auswärtsspielen in der Rückrunde, möchten der SCG-Coach und seine Schützlinge ihre Schäfchen schnell ins Trockene bringen: „In den Heimspielen müssen wir so viele Punkte sammeln wie möglich.“