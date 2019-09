Derby in Gimbte: Routine kontra jugendlicher Elan

Greven -

Da wartet eine spannende Auseinandersetzung in der Kreisliga B auf die heimischen Fußballfans. Blau-Gelb Gimbte erwartet die DJK auf dem Sportplatz Schlage. Beide Teams hoffen auf einen Erfolg, um sich in der Tabelle weiter nach vorne zu arbeiten. Am Ende bleibt die Frage, welches Konzept sich durchsetzen wird: die Gimbter Cleverness oder der jugendliche Elan der Gäste?