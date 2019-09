„SW Esch hat am vergangenen Wochenende neun Gegentore bekommen. Doch die Mannschaft ist auch in der Lage, eine gute Leistung zu zeigen. Aber das ist im Prinzip alles egal, wir wollen nur auf uns schauen“, sagt Falke Saerbecks Trainer Holger Althaus . Sein Team feierte am vergangenen Spieltag einen ganz wichtigen Erfolg gegen Eintracht Mettingen, nun folgt die Partie in Esch. Althaus hofft auf eine konstant gute Leistung seiner Elf und kann aus dem Vollen schöpfen.

► Sonntag, 15 Uhr, in Esch