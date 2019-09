„Das Wunder von Wolbeck“ ist eine Episode des beliebten Münster-Tatorts, die seinerzeit eher durchwachsene Kritiken erhielt – was insbesondere daran lag, dass Kommissar Thiel und Professor Boerne beim Halunken jagen größtenteils in Köln, und eben nicht in Münsters Südosten gefilmt wurden. Doch ohnehin scheint Wolbeck kein gutes Pflaster für Blockbuster zu sein – auch Greven 09 kam sich hier am Sonntag vor wie im falschen Film. 1:1 beim dort ansässigen VfL – wobei vor allem das Wie dieser Punkteteilung 09-Trainer Andreas Sommer als enttäuschten Fußball-Cineasten zurückließ: „Dieses Spiel darf eigentlich nur einen Sieger haben.“

Und dieser eine Sieger, der am Ende freilich keiner ist, befand sich 83 Minuten lang auf dem besten Wege, seine Bezirksliga-Erfolgsstory weiterzuschreiben – die, so sah es lange aus, diesmal Kapitän Peter Lakenbrink als Hauptdarsteller vorgesehen hatte: Es lief die zehnte Minute, als Lakenbrink sich ebenso waghalsig wie waagerecht in eine Nic-Kriwet-Flanke legte und so seine Initiativbewerbung fürs Tor des Monats abschickte – 1:0 für den Favoriten. Die Heldengeschichte im Kasten? Mitnichten – was zunächst fraglos am Ligaprimus selbst lag: Da spitzelte Fechtel einen Lupfer vorbei (14.), da ließ Kriwet eine Monster-Kopfballchance liegen (22.), und probierte es später noch mal mit Gewalt gegen den überragend reagierenden VfL-Keeper Marc Klein (48.).

Von den überraschend stark in die Saison gestarteten Gastgebern kam derweil wenig: Okay, ein Fernschuss – 09-Keeper Dömer aber mit Pilotenschein (32.). „Wir müssen uns vorwerfen, dass wir das Ding nicht entscheiden“, mosert Sommer. Vielleicht jedoch auch, dass sie sich zu früh nach der Pause in der eigenen Hälfte einigeln. Fürs Entertainment ist das Gift: Wolbeck hat viel Ballbesitz, weiß damit allerdings irre wenig anzufangen – aber Moment, plötzlich die Szene der Partie: Jonas Averbeck foult, da gibt’s Tumult, alles irgendwie komisch, und von vielen Zuschauern inmitten dieser bisweilen bemerkenswerten Ereignislosigkeit gar nicht bemerkt – doch wir zählen durch: Greven nur noch mit zehn Mann! Gelb-Rot für Averbeck (68.) – angesichts der bis dato großzügigen Linie des Schiris eine knallharte Entscheidung. Und eine, die bei 30 Grad im Schatten Konsequenzen hat: Beim einzigen wirklich durchdachten VfL-Angriff kommt die Sommer-Elf nicht hinterher, Sean Hart rettet auf der Linie – Yannek Lubitz stochert aber nach. 1:1, die Tabellenführung vorerst futsch – Wolbeck ist wohl kein gutes Pflaster für Blockbuster.

SC 09: Dömer – Kraus, Averbeck, Krasenbrink, Kraus – Kücükosman (81. Höfker), Hart, P. Lakenbrink (90. Rüschenschulte), B. Lakenbrink – Kriwet (90. Brüning), Fechtel (65. Berges).