Wenn die Leistung im Angriff nicht stimmt, dann nützt die beste Abwehr nichts – diese leidvolle Erfahrung mussten die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am Sonntagabend in der Rönnehalle bei ihrer 16:22 (9:12)-Niederlage gegen den TuS Ravensberg machen. „Normalerweise sollten wir 28 bis 30 Tore pro Spiel werfen“, merkte Trainer Bogdan Oana an. „Aber wir haben viel zu viele Chancen liegen lassen.“

Dabei fing es für die 09-Damen ganz gut an. Aus einem 0:2-Rückstand (4.) machten sie mit einer Vier-Tore-Serie eine 4:2-Führung (11.) und hielten bis zum 6:6-Ausgleich (11.) mit den starken Gästen aus Ostwestfalen mit. Vier dieser ersten sechs Treffer erzielten sie von den Außenpositionen, doch darauf wusste sich die sensationell haltende TuS-Keeperin einzustellen. „Die gegnerische Torhüterin hat uns platt gemacht, sie hat uns richtig abgezockt“, sah der SCG-Coach an dieser Stelle einen Knackpunkt.

Den wollte er aber nicht als Entschuldigung gelten lassen: „Die jüngeren Spielerinnen müssen vielleicht noch ihre Erfahrungen sammeln, aber auch die älteren sind an ihr gescheitert“, stellte er fest. „Wir waren wie die Maus vor der Schlange.“

Generell fehlte Oana der Torhunger. Vielmehr wirkte es häufig, als sei der Torabschluss eine Bürde. Schließlich fielen die Grevenerinnen über 6:10 (23.) auf 7:12 (28.) zurück, verkürzten noch auf 9:12 (30.) und blieben damit zur Pause in Schlagdistanz.

In der zweiten Halbzeit hielten die 09-Damen diesen Abstand noch eine Weile. Nadine Mikowsky brachte ihre Mannschaft mit dem Siebenmeter zum 13:16 (42.) ein letztes Mal auf drei Tore heran.

Es war nicht so, als hätten sie nicht weiter auf den TuS-Kasten geworfen, aber es gab im Anschluss nur noch drei SCG-Treffer zum 14:9 (47.), 15:20 (52.) und zum 16:22-Endstand (56.) - und zwischendurch noch eine rote Karte gegen Franziska Langkamp (48.).

Nach dem Spiel hieß es dann auch noch: Abschied nehmen von Nadja Quadflieg, die zum Studium nach Bielefeld zieht. Für die Torhüterin gab es kleine Geschenke und großen Applaus. Bei der Gelegenheit wurde außerdem Wolfgang Schäpermeier – seit rund 30 Jahren für den 09-Handball aktiv, ob als Zeitnehmer, Geschäftsführer oder Abteilungsleiter – als neues Ehrenmitglied des Vereins vorgestellt.

SC Greven 09: Noetzel, Hidding - Mikowsky (4/3), Everwin (3), Kleimeier (3), Langkamp (2), Lamboury (1), Haxter (1), Hübenthal (1), Ortmeier (1), Essers, Frische, Lake, Suwelack.