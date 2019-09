Erneut war es die fehlende Effektivität im Angriff, die den Kreisliga-Männern der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 am Samstagabend in der Emssporthalle einen Strich durch die Rechnung machte – und ihnen eine 19:31 (10:13)-Klatsche gegen den 1. HC Ibbenbüren II bescherte.

Es war von Beginn an eine zähe Angelegenheit, denn das Heimteam stellte über weite Strecken eine gute Deckung. So fielen erstmal kaum Tore. Schon in dieser Phase der Begegnung offenbarten sich die großen Probleme der Hausherren: Sie versuchten es oft, aber brachten den Ball nur selten im HCI-Tor unter.

Durch drei Gegentreffer in Folge zum 4:7 (18.) geriet das HF-Team dann wieder ins Hintertreffen und schaffte es bis zur Pause lediglich, den Abstand zu halten. Es gelangen immer noch zu wenige Treffer. Akzente im Angriff setzte in erster Linie Stefan Hufelschulte, der für vier der sechs HF-Tore verantwortlich war, die noch zum 10:13-Halbzeitstand fielen. Damit war noch alles im grünen Bereich.

Aber nach dem Seitenwechsel dauerte es fast zehn Minuten, bis die 05er ihren nächsten Treffer erzielten. Mit dem 11:15 (40.) beendete das HF-Team endlich seine Durststrecke, doch die HCI-Reserve behielt weiter die Oberhand. Auch eine offene Manndeckung brachte dann nichts mehr ein – am Ende stand ein 19:31.

HF I: Quadflieg, Kenski - Hufelschulte (9/2), Ruck (5), Kuhlmann (3), Altenburger (1), Haje (1), Volmer, Barwich, König, Falke, Stromberger, Eiterig, Kusmitsch.