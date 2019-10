DJK: Spiel in Mauritz gedreht

DJK BW Greven befindet sich auf einer rasanten Berg- und Talfahrt. Das Team von Sven Hehl befindet erlebt einen spannenden Entwicklungsprozess, wobei sich gute Ansätze mit enttäuschenden Rückschlägen abwechseln. Am Mittwoch zeigte die Leistungskurve derweil stark nach oben. Mit 4:1 setzten sich die Blau-Weißen bei DJK SV Mauritz 2 durch – Sven Hehl sprach anschließend von einem verdienten Sieg.

Die Gäste erwischten einen guten Start, dominierten das Spielgeschehen, mussten zunächst nach einem leichten Fehler im Spielaufbau aber das 0:1 schlucken. „Danach ist es uns jedoch gelungen, das Spiel zu drehen“, freute sich der DJK-Coach. Zum Mann des Tages avancierte dabei Johannes Wegmann , der zunächst den Ausgleich erzielte. Nach dem 2:1 durch Mergim Mernica war es dann erneut Wegmann, der zwei weitere Tore zum 4:1-Endstand erzielte.

Nach dem Erfolg in Mauritz bestreiten die DJK-Fußballer am Sonntag ein weiteres Auswärtsspiel. Es geht zum punktgleichen Nachbarn aus Altenberge. Dort wollen die Grevener nachlegen und einen weiteren Schritt in der Tabelle machen.

► Sonntag, 16.30 Uhr, in Altenberge