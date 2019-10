dric MünserDirk Förstermann war bedient, was am gestrigen Sonntag der Untertreibung des Tages gleichkam. „Ich bin stinksauer“, sagte der Trainer der Grevener 09-Reserve nach dem 4:4 (1:2) gegen den SC Münster IV.

Förstermanns Team kam gegen das Schlusslicht der Liga überhaupt nicht in Fahrt und wirkte in etlichen Situationen selten lethargisch. „Mit ganz wenigen Ausnahmen hat kein Spieler seine normale Form erreicht“, setzte der 09-Coach nach.

Die Gäste aus Münster wurden während der 90 Minuten quasi zum Toreschießen eingeladen, während bei den ansonsten spielstarken Hausherren die Entschlossenheit fehlte. So führte der SC Münster 08 zur Pause mit 2:1 und kurz vor dem Abpfiff mit 4:3. Am Ende gelang dem favorisierten Gastgeber dann immerhin noch der Treffer zum 4:4-Unentschieden. Die Tore von Vargin Der, Dominic Wessel und Cedric Feldmann (2) konnten am Ende aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Grevener insgesamt eine ganz schwache Leistung geboten hatten.

Das wird sich ändern müssen, wollen die 09-er in der Kreisliga B auch weiterhin oben mitmischen.