Mit bis zu sieben Toren lagen sie in Führung, ließen sich kurz vor Schluss aber einholen und sicherten sich in einem Herzschlag-Finale dann den umjubelten 23:21 (14:9)-Sieg. Was die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 am Sonntagabend in der Emssporthalle gegen den SC DJK Everswinkel II aufs Parkett brachten, war nichts für schwache Nerven. Immerhin gab es ein Happy-End und von Nicole Lübbeling, die den verhinderten Trainer Bogdan Oana vertrat, auch nur Lob: „Alle haben ihre Sache heute super gemacht, sie haben sich die Punkte verdient erkämpft.“

In einer von Beginn an energiegeladenen Begegnung legten die 09-Damen einen guten Start hin. „Vor allem die Halben“, hob Lübbeling zwei Spielerinnen hervor: Julia Hufelschulte und Aline Suwelack , die später in die Manndeckung genommen wurde. „Aber zum Glück waren wir auf allen Positionen doppelt besetzt.“ Weil sich die Fehlerquote im Angriff im Rahmen hielt, ging es von 3:1 (3.) über 6:3 (12.) auf 9:5 (19.). Mit einer Vier-Tore-Serie, bei der sie zum Teil in Unterzahl spielten, setzten sich die Grevenerinnen schließlich auf 13:6 (23.) ab. Dass die gelang, war auch Lenja Noetzel zu verdanken, die auf halber Strecke einen Siebenmeter vereitelte. Mit einem 14:9 ging es in die Pause.

Nach dem Wechsel schmolz der Vorsprung zusammen. So richtig kamen die 09-Damen nicht mehr in Fahrt, die Füße wurden müde. „Sie haben in der ersten und zu Beginn der zweiten Halbzeit in der Abwehr richtig geackert, da wird man zum Schluss halt einen Schritt langsamer und kann vorne nicht mehr so viel Druck aufbauen“, wollte Lübbeling der Mannschaft keinen Vorwurf machen. „Everswinkel kam außerdem ständig mit einer anderen Deckungsvariante“, nannte sie eine weitere Schwierigkeit.

Nach zwei Tempogegenstößen folgte eine Zeitstrafe gegen Kirsten Austermann samt Siebenmeter für die DJK-Reserve, der zum 21:21-Ausgleich (56.) führte. Doch am Ende zapften die Grevenerinnen noch einmal alle Kraftreserven an. Es war eine schwere Geburt, bis Hufelschulte aus der zweiten Reihe zur 22:21-Führung (58.) traf. Mit zwei Paraden hielt Noetzel den Sieg fest und Pia Haxter, die sich gegen die Deckung der Gäste durchrang, setzte den Schlusspunkt zum 23:21.

SC Greven 09: Noetzel, Hidding - Hufelschulte (6), Mikowsky (6/2), Haxter (5/2), Austermann (3), Kleimeier (1), Everwin (1), Suwelack (1), Lamboury, Militz, Langkamp, Lake, Schwitte.