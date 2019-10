BG Gimbte ist wieder da! Nach dem beeindruckenden 3:2 beim Spitzenreiter in Gievenbeck sind die Blau-Gelben wieder im Geschäft und haben gute Chancen, den Kampf um den Titel in der Kreisliga B wieder offen zu gestalten. Trainer Dragan Grujic sprach von einer guten Partie seiner Elf, die in den allermeisten Phasen der Partie sicher und souvertän gewirkt habe. Den eingeschlagenen Weg will der Tabellenvierte nun konsequent weiterverfolgen.

Allerdings dürfen sich die Gimbter keinen Patzer erlauben, wenn sie den Rückstand auf die Spitze weiter verkürzen wollen. Ein Sieg gegen den TuS Altenberge ist – wie so oft – Pflicht für den Gastgeber.

► Sonntag, 15 Uhr, in Gimbte