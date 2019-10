Drei Minuten Nachspielzeit sind angezeigt, es gibt nochmal Ecke, und Dragan Grujic kann sich ein ausgiebiges Schmunzeln nicht mehr verkneifen. Wie die Klärwerktaucher sehen sie aus, als sie da auf die Hereingabe warten. Viele schauen ihnen nicht mehr zu, bei ihrer Jagd auf die Tabellenspitze. Doch als dann, nachdem die besagte Ecke abgeblockt wurde, der zweite Ball kommt, er ihn über den Torwart ins Netz legt – da nimmt der Spielertrainer gerne in Kauf, dass er tropft und riecht wie ein nasser Hund. Es ist der 3:1-Endstand gegen den TuS Altenberge III – BG Gimbte tanzt im Regen. „Das sind die Schweinespiele, in denen Du Charakter beweisen musst – und den haben wir“, fasst Grujic zusammen.

Aber eins nach dem anderen: Beide Teams mit einem schweren Stand am Sonntag, im wahrsten Sinne des Wortes – gemessen an den nahezu irregulären Bedingungen in der Schlage ist es ein wirklich gutes Spiel.

In dem Grujic mit folgender Personalie verblüfft: Artur Kozakowski ist wieder dabei, für den Torwarttrainer-Job soll‘s nach zweijähriger (!) Verletzungspause immerhin noch reichen – heute feiert er, weil alle Planmäßigen irgendwie keine Zeit haben, ein außerplanmäßiges Comeback im Kasten. Willkommen zurück! Kozakowski leistet sich keinen einzigen Wackler.

Derweil sein Bruder Adam auf der anderen Seite der Matschbahn das Feuer eröffnet – aber TuS-Keeper Roman Müller wirft sich mit Mumm dazwischen (2.). Ansonsten ein blau-gelber Pfostenschuss (24.), ferner nicht sonderlich viel Spektakuläres – abgesehen freilich von einem imposanten Missgeschick auf der Anzeigetafel: Die zeigt 8:0 für Gimbte. Keine Tore zur Pause.

Als es wieder los geht, mal wieder was aus der „Sachen-gibt‘s“-Abteilung: Sportskamerad Christian Schürhoff kommt offenbar ein bisschen zu spät zur zweiten Halbzeit – und verpasst so fast Entscheidendes: Marius Müllers Diagonalball nämlich, Kozakowski stoppt ihn, zieht ihn dann mit der Sohle um seinen Gegner rum, fackelt ab, bricht sich bei alldem nicht die Haxen. Bitte nicht nachmachen – 1:0!

Allerdings antworten die Gäste: Der TuS ist zwar klar schwächer als BG, aber ein zäher Verhandlungspartner – und, ach Du grüner Keks!, was ist das nach einer Stunde? Geflipper am Fünfer Oli Brachaczek versenkt den Extraball – Ausgleich!

Inmitten des Dauerregens ist all das eher zu erahnen. Wir hören ja in Gedanken schon den Gimbter Shanty-Chor: „Es gibt nur Wasser, Wasser, Wasser überall...“ Doch sie haben was zu trinken – zum Glück.

Und prosten sich zu, als Müller vom Flügel nach innen zieht, links guckt, rechts guckt, kommt keiner – und bei so wenig Gegenwehr ist ihm das natürlich ein inneres Blumenpflücken – ab in den Knick! 35 Jahre inzwischen, und in schöner Regelmäßigkeit immer noch ein Matchwinner. Grujic‘ macht dann, wie gesagt, den Deckel drauf,

Einer muss heute übrigens die Trikots waschen.