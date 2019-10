Der SC Blau-Gelb Gimbte befindet sich in der Kreisliga B auf Tuchfühlung mit der Tabellenspitze. Durch den 3:1-Erfolg beim Klub Mladost kletterte die Mannschaft von Dragan Grujic auf den zweiten Tabellenrang und ist bei einem Spiel Rückstand bis auf drei Zähler an Spitzenreiter Gievenbeck III herangerückt. Auch im Nachholspiel am Donnerstag ließen die Gimbter nichts anbrennen und feierten ihren fünften Sieg in Folge. Allerdings hatte der Erfolg auch seinen Preis.

In einem „sehr körperbetonten Spiel“ (Grujic) setzte Adam Kozakowski mit dem Gimbter Führungstreffer in der 18. Minuten den ersten Nadelstich. Souverän verwandelte er einen an Marius Müller verursachten Foulelfmeter. Die Antwort der Gastgeber ließ nur drei Minuten auf sich warten. Mladost glich zum 1:1 aus.

Dann war Gimbte wieder am Zug. Marius Müller brachte in der 40. Minute einen Freistoß direkt im Gehäuse unter. Ein wichtiger Treffer. Grujic: „Der Schlüssel zum Erfolg war, dass wir die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht haben.“

Wichtig war die 2:1-Halbzeitführung deshalb, weil sich die favorisierten Gimbter nach der Pause zwar Chancen erspielten, aber zunächst nicht ins Schwarze trafen. Überdies schwächten sie sich selbst. Nach einem „unnötigen“ (Grujic) Handspiel sah Kosakowski in der 62. Minute gelb-rot. „Bitter“, so Gimbtes Trainer, auch im Hinblick auf das Heimspiel am Sonntag gegen Mauritz II (15 Uhr, Schlage).

Auch in Unterzahl blieb Gimbte die tonangebende Mannschaft, musste sich bis zur Vorentscheidung jedoch gedulden. Erst in der 89. Minute traf Julian Möller zum 3:1.

Unschön der Abschluss einer über weite Strecken fairen Partie. Kurz vor dem Ende wurde Gimbtes Marius Müller von einem Münsteraner mit gestrecktem Bein am Knie attackiert. Sein Einsatz am Sonntag ist ebenfalls ungewiss. Gegen Mauritz wird Grujic seine Erfolgs-Elf notgedrungen umstellen müssen.