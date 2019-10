Dem Klub Mladost, am Sonntag Gegner der DJK (15 Uhr, Emsaue) stecken nicht nur die 90 Minuten gegen Gimbte in den Knochen. Die Münsteraner stecken nach der 1:3-Niederlage auch mittendrin im Abstiegssumpf der B-Liga. Dagegen ist der Aufwärtstrend der Blau-Weißen unverkennbar. Nach schwachem Saisonstart hat die Mannschaft von Sven Hehl in die Spur gefunden und mit 16 Punkten Tuchfühlung zum oberen Tabellendrittel aufgenommen. Weitere Ausrutscher dürfen sich die DJKler allerdings nicht erlauben, um noch ganz oben mitzumischen. Der Trainer spricht vor dem Aufeinandertreffen mit Mladost jedenfalls von einem „klassischen Pflichtspiel“. Auch wenn Sven Hehl unter anderem auf Alexander Ortmeier, Maurice Seikowski und Patrick Schlautmann verzichten muss, gibt es in personeller Sicht keinen Grund zur Sorge. Der große Kader bietet dem DJK-Trainer genügend Alternativen. „Diejenigen, die in der Zwischenzeit gespielt haben, haben das gut gemacht“, versichert Hehl. 15 Spieler stehen ihm am Sonntag zur Verfügung. „Wir haben zuletzt ganz gut gespielt und gepunktet.“ Aus seiner Sicht gibt es keine Anzeichen, warum sich dieser Weg sich am Sonntag nicht fortsetzen ließe.