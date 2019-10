Kein gutes Haar ließ Dragan Grujic an dem Auftritt seiner Gimbter Fußballer am Sonntagmittag. Ausgerechnet beim Vorletzten SV Mauritz II unterlag der gestürzte Tabellenzweite mit 2:3 (0:1). Während Gimbtes Erfolgsserie nach fünf siegreichen Spielen in Folge ein unverhofftes Ende nahm, gelang den Münsteranern am Sonntag der erste Saisonsieg.

Ein Sieg, der bei den Gästen und allen voran ihrem Trainer Spuren hinterließ. „Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll“, fielen Grujic viele Gründe für das Zustandekommen dieser Blamage ein. Ganz besonders bekamen jedoch die Spieler aus der zweiten Reihe ihr Fettweg. „Auch wenn fünf Stammspieler fehlen, verlange ich von den anderen mehr“, schäumte Grujic nach der dritten Saisonniederlage. „Für einige Spieler wird es in nächster Zeit eng.“

Möglichkeiten, in Führung zu gehen, gab es auch in diesem Spiel. Doch die Gimbter gingen zu fahrlässig mit ihren Möglichkeiten um.“ In der ersten Halbzeit hätten wir schon den Sack zumachen können“, berichtete Grujic. Stattdessen erlaubten sich seine Spieler in der Abwehr einige Schnitzer. Gimbte geriet zunächst mit 0:1 zurück, in Durchgang zwei lag der Tabellenzweite sogar mit 0:2 hinten. Durch einen Doppelschlag von Grujic keimte kurz Hoffnung auf, doch schließlich war es Mauritz, das besagten Sack zumachte zum 3:2.