Wenn fünf von sechs Toren aus Situationen entstehen, die zuvor im Training einstudiert wurden, dann wundert es nicht, wenn dem Trainer das Herz aufgeht. So geschehen beim souveränen 6:1-Heimerfolg des SC Reckenfeld am Sonntagnachmittag gegen die Sportfreunde Gellendorf. Während Thorben Zilske ungewohnt entspannt von der Bank aus das Geschehen verfolgte, setzten seine Spieler vieles von dem um, was Zilske seinen Schützlingen in den vergangenen Wochen vermittelt hatte. Für den Trainer war das Spiel daher eine „richtig runde Sache.“ Eine, die nicht besser hätte beginnen können. Zweimal, in der dritten und achten Minute, flankte zunächst Cedric Bödecker von der Eckfahne aus den Ball mustergültig auf den Kopf von Pascal Zilske, der mit zwei Treffern einen Einstand nach Maß markierte. Der SCR legte nach. Und zwar über außen, wie vom Trainer geübt. Noch vor der Pause traf Nico Glanemann nach sehenswerter Kombination zum 3:0. Der eingewechselte Lindar Selmani erhöhte nach dem Wechsel auf 4:0, bevor Lukas Pfeiffer (87.) und Linus Hörsting (90.) den Schlusspunkt zum ungefährdeten 6:1 setzten.