Teilweise zum Genießen

Für exakt fünf Minuten war am Sonntag in der Schöneflieth Holland in Not – und das hatte nix mit Andreas Sommers just beendetem Ameland-Urlaub zu tun. 0:1 gegen den Tabellenvorletzten, dies die uncharmante Botschaft der Anzeigetafel. Natürlich die ersten Tribünen-Stammgäste auch prompt zart auf der Palme. Am Ende ist denn aber doch noch alles gut gegangen: Der SC Greven 09 ist weiterhin Bezirksliga-Spitzenreiter – und der Coach entspannt: „Das war teilweise ein Spiel zum Genießen“, meint Sommer. 5:1 (3:1) übrigens das – ja, man möchte sagen – standesgemäße Ergebnis gegen Cheruskia Laggenbeck.

Aber was heißt hier schon standesgemäß? So ganz selbstverständlich klappen die Dinge ja derzeit nun auch nicht beim Ligaprimus – was gleich die erste gefährliche Szene belegt: Freistoß für die Gäste, und wie allein Joel Pott da steht – sorry, das kann nicht sein! 0:1 (10.), ein echtes Überraschungsei.

Doch wie gesagt: die Gastgeber nicht lange im Krisen-Modus. Viertelstunde rum, Ecke jetzt auf der anderen Seite: Kapitän Peter Lakenbrink, hier als Baustellenarbeiter, weil die benachbarte Sprunggrube weiträumig mit Flatterband abgesperrt ist – dennoch präzises Teil, Cheruskia kann so recht nicht klären, Kopfball Vargin Der – 1:1, na geht doch!

Fünf gewinnt: Nullneun ohne Probleme gegen Laggenbeck

Die ruhenden Bälle bleiben aufregend: 38., Peter Lakenbrink, direkter Freistoß – und, ach sehen Sie selbst oben im Bild, liebe Fußballfreunde: ein Gedicht! Selbst die Mauer so verzückt, dass sie vor lauter Ehrfurcht kaum hochspringt. 09 führt.

Das Kontrastprogramm zu diesem Kunstwerk liefern die Hausherren kurz vor der Pause noch, als die Murmel über Umwege an den Fünfer rutscht – und Der das macht, was ein Strafraum-Stürmer halt so macht. 3:1. Pause.

Im Clubheim läuft derweil „Bares für Rares“ – ja genau, diese absurde gebührenfinanzierte (!) Trödel-Show, wo die Händler aber gerade mal sauber über den Tisch gezogen werden: Der Türgriff eines VW-Käfer geht da für satte 320 Schleifen weg.

Nullneun bekommt es in der zweiten Hälfte fürwahr deutlich billiger: Weil Sommer die Zuordnung bei gegnerischen Standards umorganisiert hat, sind die Cherusken ihrer einzigen Waffe beraubt. Und hinten geht‘s bei ihnen eh mitunter bunt zu: Der völlig vergessene Steffen Herting köpft das 4:1 (55.), Patrick Fechtel dreht vor dem 5:1 (81.) sogar eine komplette Runde durch Laggenbecks Defensive. „Starke Spielzüge“, sieht Sommer. Und Holland ist gerettet.