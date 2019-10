Platz drei für das Dojo Kamakura

In Beelen fand die 44. Deutsche Meisterschaft und das nationale Nachwuchsturnier des S.K.I.D. (Shotokan Karate International Deutschland) statt. Das örtliche Dojo Hojo richtete das Ereignis aus. Auch aus dem Münsterländer Dojo Kamakura unter der Leitung von Markus Boy Sensei (4. Dan) machten sich Schüler auf den Weg, um sich mit Gleichgesinnten im sportlichen Wettkampf zu messen.

Am Vormittag trat zunächst der Nachwuchs in den Kategorien Kata (Form) und Kumite (Kampf) an. Die mitgereisten Poolhelfer Michaela Marcinkowski (3. Dan), Burkhard Peppinghaus (1. Dan) sowie Petra Möllenkamp (1. Dan) waren tatkräftig beschäftigt und konnten ihre Erfahrungen einbringen. Die jüngeren Kämpfer von Kamakura konnten ihr Können beweisen. Der Reckenfelder Maxim Borjaski (7. Kyu; Orange) konnte in der Kategorie Kinder den dritten Platz in Kata und beim Partnerkumite den ersten Platz belegen. Sein Vater Roman Borjaski (7. Kyu; Orange) hatte in seiner Kategorie Herren in der Kata ebenfalls den dritten Platz und Kumite den ersten Platz belegt.

Gleichzeitig wurden die Karateka am mittleren Pool mit Bernd Hagedorn (4. Kyu; Violett) aus Müsingen aufgerufen. Bernd konnte in seinen Kategorien seine Erfahrungen ausbauen. Bei den Braungurten startete Martin Mausolf (3. Kyu) aus Reckenfeld in der Kategorie Kata und konnte sich für seine anstehende Prüfung im nächsten Jahr zum 2. Kyu mit den Karateka beim Turnier messen.

Am Nachmittag fand die Deutsche Meisterschaft für Braun- und Schwarzgurte über 16 Jahre statt. Auch Dojoleiter Markus Boy Sensei nahm mit seinen jahrelangen Schülern Christian Sandmann (2. Dan) und Arndt Fehmer (2. Dan) an der Deutschen Meisterschaft Ü40 teil. Die Karateka starteten im Einzelwettbewerb Kata und Kumite sowie später auch im Mannschaftswettbewerb der deutschen Meisterschaft. Markus Boy Sensei gelang es in der Kategorie Ü40 Kata und Kumite jeweils, den zweiten Platz zu erreichen. Arndt Fehmer erkämpfte sich in der Kategorie Kumite den dritten Platz und Christian Sandmann den dritten Platz in der Kata.

Saman Mohammad (2. Dan) startete zum ersten Mal bei der Deutschen Meisterschaft des S.K.I.D.. Nach den erfolgreichen Vorrunden konnte sich Saman bis zum dritten Platz kämpfen.

Zum Abschluss der Meisterschaft wurde der Kumite-Manschaftswettbewerb ausgeführt. Das Dojo Kamakura errang nach den Kämpfen die dritte Platzierung mit den Startern Markus Boy Sensei, Arndt Fehmer und Christian Sandmann. Insgesamt konnte man bei Kamakura also ein positives Fazit ziehen. Auch wenn nicht alle Ziele erreicht werden konnten, war die Teilnahme dennoch eine Erfahrung für die Karateka.

Weitere Infos: www.kamakura-warendorf.de.