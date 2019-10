Einen vielversprechenden Neuzugang haben die Kreisliga-Männer der Handballfreunde Reckenfeld/Greven 05 mit an Bord, wenn sie am Samstagabend (Anwurf: 17.30 Uhr) zum TV Kattenvenne II fahren. Jan Malte Minnerup verstärkt die Mannschaft um Dennis Kötter , die sich über einen Linkshänder mit Landesliga-Erfahrung freut. Zuletzt war der Rückraumschütze beim TSV Labergen am Ball. „An seiner Bewegung, seiner Dynamik und seinem Einsatz kann man schon sehen, dass er bereits höherklassig gespielt hat“, findet der Trainer. „Er kann uns mit seinen Fähigkeiten auf lange Sicht sicherlich weiterbringen.“

Aber erstmal steht das Auswärtsspiel gegen den Tabellenvierten an, das aus personeller Sicht ansonsten unter keinem guten Stern steht. Denn sowohl Thomas Menke als auch Walter Kusmitsch fehlen, hinter dem Einsatz von Robin Falke steht noch ein dickes Fragezeichen und weitere Spieler konnten während der Herbstpause nicht richtig trainieren. „Das wird eine schwere Aufgabe“, ist Kötter bewusst. „Aber wir nehmen sie an und gucken, wie es läuft.“

Kattenvenne sei nicht der Maßstab. Aber danach, kündigt der HF-Coach an, müsse es endlich mal in der Kasse klingeln. Aktuell stehen die 05er mit 0:8 Punkten auf dem letzten Tabellenplatz. „Findungsphase hin oder her“, macht Kötter deutlich, „in den nächsten Wochen wollen wir dann punkten.“

► Samstag, 17.30 Uhr, in Kattenvenne