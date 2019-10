Laufkundschaft, erster Absteiger, der Bezirksliga nicht würdig: die Reserve des FC Gievenbeck, am Wochenende Gastgeber im Punktspiel gegen den SC Greven 09 , musste sich zu Beginn der Saison einiges anhören. Kein Wunder angesichts von zweistelligen Niederlagen und rekordverdächtigen Ergebnissen. Doch die Zeiten haben sich geändert. Und deshalb will der Tabellenerste aus Greven den Letzten aus Gievenbeck auch von der ersten bis zur letzten Spielminute ernst nehmen.

Dazu gibt es auch allen Grund. Am vergangenen Wochenende verpasste die FCG-Reserve beim 2:2 gegen Emsdetten 05 nur ganz knapp einen Sieg. Und wie schnell sich der Wind drehen kann, wenn der Gegner unterschätzt wird, haben die Gäste aus Greven ja schon im Heimspiel gegen die SG Telgte am eigenen Leib erlebt. Diese Partie hatte die Sommer-Elf jedoch wachgerüttelt und zurück in die Spur gebracht. Und deshalb geht Trainer Andreas Sommer auch nicht davon aus, dass seine Schützlinge allzu lässig in Gievenbeck auflaufen werden. „Das ist ja auch das Vorspiel vor der ersten Mannschaft. Regelmäßig laufen dann vier oder fünf Akteure aus dem Kader der Ersten in der Reserve auf. Und die heben das Niveau der Mannschaft natürlich erheblich an“, warnt „Musi“ Sommer und lässt sich von der reinen Statistik nicht blenden.

Auf der anderen Seite ist klar: Alles andere als ein Sieg des Tabellenersten wäre schon eine bittere Enttäuschung. Immerhin wollen die Grevener ihren Platz an der Sonne in der Bezirksliga unter allen Umständen verteidigen und wenn eben noch untermauern. Ein Sieg ist aus dieser Perspektive quasi Pflicht.

Allerdings muss Andreas Sommer sein Team am Wochenende erneut umbauen und auf die personellen Ausfälle reagieren. Mit Krasenbrink, Lakenbrink, Kücükosman, Berges und Loose fallen einige Akteure aus. „Nur gut, dass wir den Kader so breit aufgestellt haben“, hofft Sommer dennoch darauf, dass sich sein Team beim Schlusslicht in Gievenbeck gut aus der Affäre ziehen wird.

► Sonntag, 13 Uhr, in Gievenbeck